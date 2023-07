Domenica scorsa, nel contesto dello splendido scenario del castello Aragonese e le mosse acque del canale che separa il mar Grande da quello Piccolo della città di Taranto, si sono svolti i campionati italiani assoluti e di categoria di acquathlon.

La competizione, corsa sulla distanza classica dei 2,5 km di podismo, 1 km di nuoto e 2,5 di podismo, ha visto grandi protagonisti i locali triathleti Gianfranco Coppa della S.S. Lazio Triathlon vincitore del titolo tricolore, e Stefano Mappa della Forhans Team, secondo a soli 4 secondi.

La prova dei due atleti civitavecchiesi, corsa su crono di tutto rispetto, è stata avvincente e ricca di capovolgimenti di posizioni, tale da chiudere la gara con un distacco sul terzo classificato di oltre quattro minuti.

Nella prima frazione è Gianfranco Coppa a prendere il comando della prova seguito a 8 secondi da Stefano Mappa che, grazie ad una veloce prova natatoria riesce a guadagnare oltre un minuto di vantaggio che però sciupa nelle fasi finali della frazione finale di podismo.

Per entrambi gli atleti locali, comunque, la soddisfazione di aver conquistato il podio di un campionato italiano è stata enorme, e anche se le non perfette condizioni fisiche non gli hanno ancora consentito di cimentarsi sulla triplice disciplina, le aspettative per un nuovo e sportivo confronto è molto sentito.

