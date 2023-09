Straordinari risultati del Club 88 ai campionati italiani di Guidonia. Domenica il padelista civitavecchiese Matteo Sargolini, in coppia con Pietro Giovannini, si è laureato campione italiano nella categoria Under 16, battendo in finale per 7-6 6-3 il duo composto da Enzo Vista e Antonio Veneziani. Ottima anche la prestazione dell’altro atleta del Padel 88 Club Academy Francesco Spurio, che insieme a Noa Bonnefoy, si è laureato campione tricolore nella categoria Under 18. Lorenzo Sargolini, invece, ha mancato di un soffio l’oro nella categoria Under 14, diventando così vicecampione nazionale.

Ottimo risultato anche per le gemelle Giardi, terze nel doppio Under 18 femminile. Le due giocatrici civitavecchiesi erano accompagnate da Emanuele Fanti, loro maestro e coordinatore della Nazionale giovanile.

