È iniziata con il piede giusto la stagione sportiva 2025-2026 per l’Isola Sacra Volley. L'ISVF, compagine pallavolistica fiumicinese, nel corso del recente fine settimana ha visto scendere in campo diverse formazioni. Quest'ultime, hanno maturato nei differenti impegni, risultati che fanno ben sperare per il proseguo dei rispettivi campionati.

SERIE C FEMMINILE

Esordio perfetto per la formazione femminile della Serie C, che non lascia scampo alla Virtus Invicta Pomezia, imponendosi con un convincente 3-0. Le ragazze dell’ISVF hanno messo in campo grinta, determinazione e grande spirito di squadra, dominando il match sin dalle prime battute. Un successo netto che conferma il buon lavoro svolto durante la preparazione e dà fiducia per le prossime sfide stagionali.

SERIE C MASCHILE

Meno fortunata la formazione maschile di Serie C, che si è dovuta arrendere alla Roma Sports con il punteggio di 1-3. Nonostante l’impegno e la determinazione, la squadra non è riuscita a imporsi in un match comunque combattuto. L’obiettivo ora è ripartire subito, analizzare gli errori e prepararsi al meglio per la prossima gara.

SERIE D FEMMINILE

Vittoria sofferta ma meritata per la nuova formazione di Serie D Femminile, nata dalla collaborazione tra ISVF ed Energheia Glamour Casa Immobiliare. All’esordio stagionale, la squadra ha avuto la meglio sulla NMC Volley Academy con un tiratissimo 3-2, al termine di una gara equilibrata e ricca di emozioni. Un risultato che premia la determinazione delle ragazze, giovani ma già capaci di lottare con carattere nei momenti decisivi.

L’Isola Sacra dimostra ancora una volta di essere una realtà solida e dinamica nel panorama della pallavolo laziale, capace di lavorare con passione sia nel settore femminile che in quello maschile. Tra vittorie, esordi incoraggianti e voglia di crescere, il club guarda avanti con ottimismo.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA