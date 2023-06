L’Iron Team Kickboxing del maestro Marco Pucci continua con la serie di risultati positivi, imponendosi domenica scorsa a Stornarella in provincia di Foggia in un Galà E.T.F. di altissimo livello.Doppia vittoria nella categoria K1 -75kg per Daniele Sorbo vincendo tutti e due gli incontri con verdetto unanime, vittoria per ko tecnico alla seconda ripresa per Alessio Ruccio José nella categoria boxe -70kg,mandando al tappeto un avversario Campano molto esperto con un gancio sinistro,infine vittoria per Cristian Serrano nella categoria boxe -75kg vincendo ai punti dopo un match durissimo contro un atleta locale mantenendo sempre lucidità e determinazione. «Non potevo chiedere un risultato migliore dai miei atleti - commenta il maestro Marco Pucci -, sono stati impeccabili».

