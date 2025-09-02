Sarà il Santa Marinella l'avversario del Cerveteri in Coppa Italia. Non è stato definito il campo da gioco per domenica 7 settembre, ma in attesa di capire chi giocherà in casa, il mister cerite analizza il primo impegno ufficiale.

«Sappiamo che sarà una gara difficile, tra l'altro è un derby. Vogliamo arrivare a questa gara nelle condizioni giuste, sia mentali che tecniche. Stiamo lavorando molto , sarà una settimana intensa, ci prepareremo per dare il meglio. E' chiaro che siamo in una fase ancora delicata, con la squadra imballata, appesantita dai carichi di lavoro - ha detto Marco Ferretti -speriamo di fare una bella partita, di vedere bel gioco , riuscendo a migliorarci individualmente . Quel che conta, è capire dove è che dobbiamo impegnarci e migliorarci».

