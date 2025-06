Un primo posto con l'Under 16 femminile, due terzi posti con l'Under 18 e Under 14 femminile e un quarto posto con l'Under 17 maschile. Incetta di medaglie e di ottimi piazzamenti per la Asd Sicania Volley Cerenova, protagonista nel weekend di una serie di straordinarie prestazioni alle Finali Italiane Opes Pallavolo tenutesi a Silvi Marina. Ai risultati di squadra, si aggiungono anche quelli individuali: l’MVP della rassegna è per una atleta proprio della Sicania Volley, Sara Di Giancamillo.

«A tutto lo staff, ai coach e agli atleti e atlete della Sicania Volley i miei complimenti per gli straordinari raggiunti alle Finali Italiane», ha detto l’assessore allo Sport, Manuele Parroccini.

«Quello della Sicania Volley è un ambiente speciale ed è bellissimo vedere così tanti giovani praticare sport e stare insieme», ha aggiunto la consigliera comunale Maria Antonietta Pilu.

