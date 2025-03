La Futsal Academy sarà presente, per la prima volta nella sua storia, ai playoff del campionato di Serie C1. L’esito è giunto dai risultati della penultima giornata di C1. I nerazzurri hanno rispettato il pronostico e sono andati a vincere per 8-4 sul campo del Santos, che con questo stop deve retrocedere in Serie C2. La gara è subito sembrata favorevole ad una Futsal Academy che, nel girone di ritorno, di insidie ne ha viste veramente poche ed ha saputo mettere una situazione difficile autunnale dalla propria parte ed ha macinato vittorie su vittorie, prima blindando il Lottatori e poi andando a prendersi i punti anche nelle trasferte. Doppiette per Santomassimo, Morra e Proietti, in gol anche Lopez e Trappolini. Quindi i nerazzurri hanno raggiunto un obiettivo che si erano ampiamente dichiarati alla partenza del campionato, dopo l’arrivo in panchina di Vincenzo Di Gabriele e tanti innesti per una rosa che è notevolmente cambiata rispetto allo scorso anno. I civitavecchiesi sono riusciti ad avere il pass per la seconda fase, che determinerà le promosse in Serie B, grazie anche alla contemporanea sconfitta del Tc Parioli contro il Santa Gemma, che ha dato il benestare all’accesso ai playoff con una giornata d’anticipo.

«Vittoria importante che ci dà il pass importante ai playoff - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - dobbiamo allenarci bene per vincere col Santa Severa e arrivare terzi. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, che oggi (sabato, ndr) hanno dato prova di grande forza e soprattutto a Taldini e Cucca, che a 16 anni stanno dando un contributo importante».

In serie C1 c’è stato anche l’ultimo match all’Uliveto per il Santa Severa, che ha nuovamente sfiorato e sperato di fare i primi punti, ma il match contro la Vigor Perconti è terminato sul 2-1 in favore dei blaugrana. Il nuovo gol di Roberto Cattaneo non è servito per consegnare la prima gioia al gruppo di David Dell’Università, che almeno la prima vittoria la meritava per l’impegno che i ragazzi ci hanno messo, nonostante fossero anni luce lontani tecnicamente rispetto alla forza delle altre squadre.

QUI SERIE C2. Sabato di successi in serie C2 e salvezza sempre più vicina per Atletico Civitavecchia e Quartiere Campo Oro. I gialloblu sono andati a vincere a Roma per 3-1 contro il Città Eterna, e questa volta vincono sul campo dopo l’affermazione a tavolino in Coppa Lazio contro il Fabrica. Le reti di Donati, Mori e Todaro hanno consegnato un altro turno positivo a mister Massimo Pierantoni, che sta facendo entrare sempre più i suoi ragazzi nei meccanismi, per poter anche affrontare il finale di stagione con il piglio migliore, anche se di obiettivi non sembrano essercene molti.

«Bellissima partita - dichiarano dall'Atletico - prestazione superlativa di tutti i ragazzi. Il mister ha fatto ruotare tutti i ragazzi, ci sono stati impegno, grinta e voglia di portare a casa il successo. Ora testa alla partita di Coppa di mercoledì».

Tre punti anche per il Quartiere Campo Oro, che è andato a vincere per 6-5 sul campo del Ronciglione, in una gara caratterizzata da un campo molto piccolo, che ha favorito il divertimento e lo sviluppo dei gol, tra rimonte e controrimonte. Ma alla fine i gialloverdi si sono imposti con due gol quasi a tempo scaduto. Goleador di giornata Vaitovich con tre reti, doppietta di Mondelli e sigillo per Saraceno. «Faccio i complimenti ai ragazzi per questa vittoria - afferma mister Umberto Di Maio - non era facile giocare in un campo molto piccolo, ci siamo adattati e l'abbiamo portata a casa. Onestamente non sto guardando il discorso salvezza, ma i punti che dovevamo fare e che non abbiamo fatto, con qualcosa in più in questo momento potevamo giocarci i playoff. Ma ormai vogliamo chiudere il campionato al meglio possibile».

Dando uno sguardo alla situazione di classifica, che vede ancora appaiate Atletico e Qco, ma ora a quota 36 ed in sesta posizione, c’è la sensazione che possa passare una vittoria nelle ultime tre uscite per avere la piena certezza della permanenza nella cadetteria regionale. Ma, per quello che si vede, la salvezza sembra cosa praticamente fatta e potrebbe giungere anche tramite i risultati positivi dagli altri campi. Non possono essere particolarmente le due società: i gialloverdi avevano fatto il loro ingresso in maniera rampante nel mondo futsal e ci si aspettava qualcosa di più, mentre i gialloblu, primi in autunno, sono ampiamente calati di tono negli ultimi mesi, perdendo più punti del previsto e dovendo fare i conti con l’addio di mister Tangini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA