Dopo il pareggio pirotecnico di mercoledì in Coppa Italia il Tolfa affronta allo Scoponi la Sorianese; fischio d'inizio previsto alle 15.30. Per i collinari ecco ancora un altro big match.

«Dopo la grande partita con la compagine romana dell'Urbetevere per la giovanissima squadra tolfetana si presenta un altro impegnativo esame contro la Sorianese - spiegano sal Tolfa calcio - il team viterbese, guidato da uno dei migliori tecnici della categoria, Del Canuto, é attualmente prima a punteggio pieno, ed é considerato fra i più accreditati pretendenti per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. La Sorianese é una società storica con un grande blasone, avendo militato spesso in categorie superiori (anche serie D); I nostri avversari di oggi si sono rafforzati molto con la campagna acquisti andando a prendere 3-4 elementi nel campionato di Eccellenza, fra i quali spicca il nome del bomber Giurato. Allo Scoponi csi prevede anche oggi tutto esaurito e ci sono tutti i presupposti per assistere ad un altra bellissima gara».

All'appello il Tolfa si presenterà con la rosa quasi al completo: mancherà solo Superchi infortunato. Il ds Smacchia sottolinea: «Oggi ci aspetta un'altra gara complicata contro la Sorianese, una delle squadre più accreditate per la vittoria finale costruita con intelligenza dal mio amico Rodolfo Moronti. Sarà un ottimo banco di prova per testare e capire la nostra giovanissima squadra che ruolo possa intraprendere in questo campionato. Dopo il rientro dalla squalifica di Pangi ed il recupero lampo del portiere Ciaccia sarà assente tra i convocati soltanto Federico Superchi ancora alle prese con un guaio muscolare per il resto tutti a disposizione e pronti a battagliare per questa meravigliosa maglia e splendido pubblico che ogni domenica ci accompagna e ci sostiene il nostro 12 in campo».

Mister Macaluso invece spiega: «La Sorianese ha fatto una Damiana acquisti importante e al gruppo già consolidato ha unito personalità di spicco che sanno fare la differenza. Insieme al Cerveteri e al Santa Marinella sono le squadre accreditate per la vittoria del Campionato. Vengono da due Vittori consecutive in campionato e in Coppa quindi mi aspetto una partita molto difficile. Noi veniamo da buoni risultati speriamo di continuare con quanto di buono abbiamo fatto finora. Siamo una squadra giovane e cercheremo di continuare nel migliore dei modi il nostro percorso di crescita».

