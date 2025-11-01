Tutto pronto al campo comunale “Felice Scoponi” per la sfida tra Tolfa e Fiumicino, valida per io campionato di Promozione Lazio girone A. Fischio d’inizio alle 14.30, in un match che promette grinta, emozioni e punti pesanti per due squadre determinate a dire la loro in questa stagione.

Il Tolfa, guidato da mister Micheli, torna davanti al proprio pubblico con la voglia di riscatto dopo alcune prestazioni sfortunate, ma anche con la consapevolezza di poter contare su un gruppo unito e combattivo che in Coppa ha giocato alla grande ipotecando il pass per i quart. «Ci aspetta una partita impegnativa – ha dichiarato l’allenatore Michele Micheli alla vigilia –. Il Fiumicino è una squadra ben organizzata, che sa far girare palla e colpire in contropiede. Ma noi vogliamo fare la nostra gara, con coraggio e determinazione, sfruttando il fattore campo e il calore del nostro pubblico. Dobbiamo rimanere concentrati, giocare con intensità e credere nelle nostre qualità fino all’ultimo minuto».

A sostenere la squadra anche il direttore sportivo Marcello Smacchia, che ha voluto rimarcare lo spirito e la solidità del gruppo: «I ragazzi stanno lavorando bene, con serietà e impegno. Stiamo costruendo qualcosa di importante e vogliamo dimostrarlo anche oggi in campo. Il Tolfa ha una sua identità chiara: è una squadra che non molla mai e che sa reagire nei momenti difficili. Siamo fiduciosi e convinti che la prestazione sarà all’altezza. Vincere davanti ai nostri tifosi sarebbe il modo migliore per dare continuità al percorso intrapreso». Il Fiumicino arriva a Tolfa forte di buoni risultati recenti e con la voglia di continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica. Gli ospiti si presenteranno al “Felice Scoponi” con una formazione compatta e pronta a sfruttare ogni occasione. Ma il Tolfa, davanti alla sua gente, non ha intenzione di concedere nulla: i biancorossi vogliono fare la partita, tenere il pallino del gioco e ritrovare quella vittoria che darebbe entusiasmo e fiducia all’ambiente. Il campo Scoponi sarà, come sempre, un fattore decisivo: il pubblico tolfetano è pronto a spingere i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto, trasformando lo stadio in una bolgia biancorossa. Il Girone A di Promozione Lazio si conferma uno dei più equilibrati e competitivi. Ogni punto può risultare decisivo nella corsa per la zona playoff e per la salvezza. Il Tolfa vuole risalire la classifica e confermarsi tra le formazioni più solide del girone, facendo leva sulla compattezza del gruppo e sull’entusiasmo che si respira intorno alla squadra. «La squadra sta crescendo, lo spirito è quello giusto – ha aggiunto ancora Smacchia –. Sappiamo che il campionato è lungo e difficile, ma partite come questa servono a capire di che pasta siamo fatti. Oggi vogliamo dare un segnale forte». Tutto è pronto, quindi, per una gara che si annuncia combattuta e avvincente. Calcio d’inizio alle 14.30: il Tolfa di Micheli è pronto a dare battaglia al Fiumicino, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per rilanciare la propria corsa nel campionato e il pubblico biancorosso è chiamato a rispondere presente: oggi più che mai, il sostegno dei tifosi potrà essere l’arma in più per spingere il Tolfa verso una grande prestazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA