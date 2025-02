Vittoria senza se e senza ma per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso nella 23esima giornata del campionato Regionale di Promozione (girone a), disputatasi ieri allo Scoponi, ha battuto per 3-1 l'Atletico Capranica al termine di una partita ottimamente giocata dai collinari usciti fra gli applausi del pubblico. Per il Tolfa doppietta di Martinelli e gol di Fagioli. In casa Tolfa forte è il clima di amicizia, di attaccamento alla maglia e di voglia di vincere e di restare nei piani alti della classifica. Alla vigilia la sfida col Capranica dettava qualche timore perché i viterbesi non hanno nascosto nei giorni precedenti la voglia di salire a Tolfa e portare via punti, ma una volta su hanno avuto davanti la corazzata collinare e non ce ne è stato più per nessuno. Il Tolfa, forte della vittoria e visti i risultati positivi dei team che la precedono in classifica, mantiene il quarto posto a 42 punti, a una lunghezza dalla terza Ostiantica e a 3 dal Grifone secondo in classifica. «Il primo tempo è stato un pochino più difficile, perché loro erano chiusi bene dietro fino al quarantesimo minuto quando abbiamo fatto gol su una punizione battuta velocemente in maniera intelligente da Marco Bevilacqua e poi verso Martinelli che ha realizzato il goal di prima intenzione - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso -. La squadra era viva e avevamo comunque il pallino del gioco in mano e il Capranica non è mai stato pericoloso. Nel secondo tempo siamo partiti ancora meglio. Abbiamo giocato molto più in verticale e abbiamo raggiunto la seconda rete ancora con Gabriele Martinelli dopo un'azione corale molto bella. Purtroppo abbiamo concesso al Capranica con l'unico tiro in porta di fare gol e accorciare le distanze». È a questo punto che il Tolfa ha avuto qualche timore. «La partita si è un pochino riaperta, anche se non abbiamo mai rischiato nulla – prosegue il mister -. A seguire abbiamo realizzato il terzo goal con Eduardo Fagioli che è subentrato a Vittorini. Devo dire che nel complesso è stata una partita positiva: la squadra ha giocato molto bene, i ragazzi sono stati bravi ad affrontare nel modo giusto una partita contro una squadra che veniva da una vittoria importante e che è, comunque, una squadra composta da giocatori validi. Non era facile vincere ma volevamo e dovevamo dare una risposta ai risultati della mattina delle compagini che ci precedono e di chi ci insegue. La risposta l'abbiamo data e manteniamo la nostra posizione e cercheremo di di portarla avanti fino alla fine della stagione». Il Tolfa ora deve subito mettersi al lavori visto il big match di domenica prossima: i ragazzi di mister Roberto Macaluso sono, infatti, attesi dai cugini del Città di Cerveteri.

FORMAZIONE: De Clementi, Santi, Roccisano, Salvato, Ficorella, Imperiale, Bevilacqua, Pasquini, Vittorini, Martinelli, Pangi. A disposizione Boriello, Marziantonio, Zambito, De Simone, Dominica, Fagioli, Giovani, Ianari, Suma.

