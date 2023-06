Ottenuta la promozione in serie C1, il Santa Severa Futsal non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il primo passo verso la prossima stagione è stata la riconferma dei due tecnici: mister Vincenzo Di Gabriele siederà sulla panchina della prima squadra per la quarta stagione consecutiva, mentre David Delluniversità, prezioso il suo lavoro con i ragazzi dell’Under 21, guiderà la nuova Under 19. L’esperienza e il carisma di Di Gabriele, l’entusiasmo e la competenza di Delluniversità sono pregi che il Santa Severa conosce bene e grazie ai quali vuole continuare a crescere. La serie C1 non è solo uno splendido traguardo raggiunto, ma un nuovo punto di partenza. «Non era così scontato restare alla guida del Santa Severa -afferma Di Gabriele- Ci sono stati tanti argomenti di riflessione, ma poi negli ultimi giorni ho capito che con la società eravamo in sintonia sotto tutti i punti di vista. La C1 è un campionato difficile e complicato e per me la sfida più importante sarà far crescere i ragazzi che avrò a disposizione e cercare di farli emergere in una categoria che non hanno mai affrontato. Sono certo però che con il lavoro sul campo, come sempre, riusciremo, col mio staff composto da Marco Percuoco e Jonny Sanfilippo, a centrare gli obiettivi che il presidente e il Ds ci hanno chiesto». «Abbiamo tanta voglia di iniziare la nuova stagione - dice Delluniversità - sappiamo che avremmo a che fare con una categoria, la juniores, molto impegnativa, ma ho piena fiducia nei nostri ragazzi. È stata una stagione esaltante per tutto il Santa Severa, visto anche il salto di categoria, faremo il massimo per mettere a disposizione della prima squadra più giocatori possibili. Volevo ringraziare la società, e tutto lo staff per il continuo lavoro che hanno fatto, dentro e fuori dal campo e un ringraziamento doveroso, lo devo anche a tutti i ragazzi dell'under, che quest'anno hanno dimostrato attaccamento e impegno alla causa, non era così scontato. L'obiettivo è quello di migliorare e migliorarsi sempre, e lo stiamo facendo tutti insieme, giorno dopo giorno».

