Derby tirrenico al Bonelli, il Tarquinia ospita il Pescia Romana. Reduce dalla sconfitta con il Borgo Palidoro, il Tarquinia torna a giocare tra le mura amiche con l'obiettivo di ripartire nella corsa salvezza. Il pescia dal canto suo ha vissuto una settimana travagliata con le dimissioni di mister Codoni.

In panchina oggi siederà il direttore generale Flavio Trabucco in attesa dell'arrivo di mister Michele Micheli. Partita dai tanti ex Martelli e Codoni nelle file degli ospiti, Iannilli, Esposito, Gallina, De Santis e Raffaelli tra i locali.

«Abbiamo l'obbligo di riscattare l'opaca prestazione di domenica scorsa e ripartire davanti al nostro pubblico che sicuramente ci darà un forte impulso.- esordisce Mister Ercolani- Affrontiamo un avversario che sicuramente vorrà dimostrare che la classifica attuale non le compete. Noi sono sicuro che ci faremo trovare pronti».

