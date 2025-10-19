Cambiano i risultati, ma non per tutti allo stesso modo: nella terza giornata di Serie C2 di futsal si accendono tre semafori diversi per le formazioni del comprensorio. Verde per il Santa Severa Futsal, che al Pala De Angelis conquista la prima vittoria stagionale battendo 2-1 il Corchiano. I neroverdi di David Dell’Università, ancora fermi a zero punti prima di questa giornata, disputano una gara intensa e coraggiosa, trovando il successo grazie alle reti di Amato e Gaone.

«Venivamo da due sconfitte – spiega il tecnico – ma i ragazzi sono stati bravissimi a non farsi schiacciare dal peso del momento». Un successo prezioso che rilancia i santamarinellesi nella lotta salvezza.

Giallo per il Quartiere Campo dell’Oro, che pareggia 5-5 al Tamagnini contro il Real Fiumicino e conquista il primo punto stagionale. La squadra di Umberto Di Maio, sotto 1-4, reagisce con grande orgoglio: Mondelli apre le marcature, poi la rimonta è firmata Moretti, Saraceno, Dell’Ova e Sarracco, che porta avanti i padroni di casa prima del pareggio ospite allo scadere.

«La prestazione è stata ottima – sottolinea Di Maio – anche se dobbiamo migliorare in difesa. I ragazzi sono stati bravissimi a non mollare».

Rosso invece per l’Atletico Civitavecchia, che cade 4-1 a Monterosi contro la Virtus. I padroni di casa indirizzano la gara fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà i gialloblù di Andrea Consalvo, colpiti anche da due reti con il portiere di movimento. A segno per l’Atletico Vandini, ma non basta per evitare uno stop che rallenta la corsa playoff.

Tre partite, tre semafori diversi: Santa Severa sorride e riparte, QCO mostra carattere e ottiene un punto importante, mentre l’Atletico deve rialzarsi dopo un ko pesante. Va ricordato che l’Evergreen aveva anticipato a giovedì, perdendo il match con il District Seven.

