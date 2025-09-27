Dopo la sconfitta di misura subita domenica scorsa sul campo di Montespaccato contro il Duepigreco Roma, il Santa Marinella sarà impegnata questa mattina alle 11 allo “Stadio Fronti” contro il Borgo Palidoro che nella partita inaugurale si è imposto per 3 a 1 sull’Atletico Monterano.

I tirrenici, devono ovviamente sfruttare queste opportunità per iniziare a incamerare punti.

«Affrontiamo questa seconda giornata di campionato la prima partita in casa – dice mister Fracassa – con tantissima voglia di riscatto, per la falsa partenza nella trasferta con la Duepigreco. Ritroviamo Brutti e questa è una notizia importante, perché partirà dal primo minuto insieme a Cerroni in zona d’attacco. La scorsa settimana il nostro bomber era febbricitante, ma questa settimana l'abbiamo recuperato per cui abbiamo tutti gli effettivi a disposizione. Manca soltanto Astorelli che è ancora fuori sede per lavoro. Diciamo che sarà una partita molto complicata, perché il Borgo Palidoro viene accreditato come squadra molto importante, che ha fatto una campagna acquisti di spessore. Infatti, ha preso il bomber della scorsa stagione Bernardini e ha preso Franchi che stavano all'Atletico Salaria Vescovio, che sono quelli che hanno contribuito alla promozione in eccellenza della loro squadra. Ci sono poi i vari Savarino, Tiozzo, Cuscianna, Corrias e Colapietro. Insomma una squadra veramente a trazione anteriore, quindi bisognerà fare molta attenzione nella fase difensiva e sfruttare al massimo le occasioni che avremo. Giochiamo in casa e quindi mi aspetto una partita coraggiosa, vogliamo imporre la nostra territorialità. In settimana la squadra si è allenata molto bene siamo pronti per fare questo tipo di gare. Bisogna soltanto scendere in campo e dimostrare veramente che il Santa Marinella vuole recitare una parte importante in questo campionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA