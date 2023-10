Si è trasformata in una goleada, la gara interna del Santa Marinella contro il fanalino di coda del girone Castel S.Elia.

La compagine di mister Cafarelli, ha impiegato appena otto minuti per portarsi in vantaggio, grazie ad un autogol del difensore Borromei, sfortunato nello svirgolare davanti alla porta, un pallone messo in area da Melara. Poi ci ha pensato Tabarini a chiudere la pratica realizzando una tripletta, insieme alle reti di Gallitano (doppietta), di Gaudenzi e di Nobile.

Comunque, al di la del valore tecnico dei viterbesi, i rossoblù hanno offerto una buona prestazione, dove si sono viste ottime trame di gioco e una costante pressione esercitata dai locali nei confronti della squadra ospite.

Un Santa Marinella che ora viaggia al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Sorianese, che comanda a punteggio pieno.

Ovvia la soddisfazione del team tirrenico che detiene la prima posizione della classifica dei gol realizzati ed è secondo in quelli subiti. Tabarini, con quattro marcature, è secondo nella graduatoria dei cannonieri.

«Oggi c’è stata sicuramente una buonissima partita da parte nostra - dice il mister - sono molto contento, al di là del risultato che è stato molto evidente, l'avversario sicuramente non è stato un avversario di primissima fascia ma è stato un avversario che ha provato a venirci ad attaccare alti, ma noi siamo stati bravi nella gestione della prima costruzione, bravi negli sviluppi. Oggi la squadra ha giocato anche tanto insieme, quindi ha mosso bene il pallone in zona due, come gli avevo chiesto in quest’ultimo periodo. Stimo comunque migliorando e si vedono i primi frutti di quello che facciamo in settimana, quindi è un altro piccolo passettino in avanti rispetto all’obiettivo che vogliamo raggiungere».

