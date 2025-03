Dopo quattro risultati negativi, il Santa Marinella torna a vincere. E lo fa nella gara casalinga con l’Indomita Pomezia con il risultato di 1 a 0. Non è stato facile per i tirrenici portare a casa i tre punti, in quanto, gli avversari, si sono dimostrati tutt’altro che rinunciatari, nonostante la loro precaria posizione di classifica. Comunque, nell’arco dei 90 minuti, i padroni di casa hanno avuto numerose occasioni da gol. Solo al 23’ della ripresa sono riusciti a segnare, con un perfetto assist di Orlando per Brutti che, entrato in area in solitaria, batteva il portiere avversario con un abile rasoterra. Nelle fasi iniziali della partita, il Pomezia colpisce il palo con Zolezzi, ma poi si vede costretta a difendere la propria porta dagli attacchi di Cerroni, che manca due ottime opportunità al 14’ e al 28’ del primo tempo e con Trincia al 18’. Al 10’ della ripresa Gentili, dai 25 metri, scaglia un fendente in area che fa tremare la traversa. Dopo il gol di Brutti, Trincia ha l’occasione di raddoppiare, ma il destro finisce a fil di palo. «Oggi era importante fare i tre punti – dice a fine partita mister Fracassa – cioè tornare a vincere dopo un lungo digiuno. Certo dovevamo esser più bravi e più brillanti nel giro palla, perché dovevamo andare sulle corsie esterne per fargli male, comunque la partita è stata sempre sotto il nostro controllo ed abbiamo gestito bene i loro attaccanti. Spero che questa sia la scintilla che ci rimetta in corsa per il primo posto perché ci serviva una iniezione di fiducia dopo diversi risultati non positivi, per fare un finale di campionato importante. Ora prepariamo al meglio la trasferta di domenica prossima con il Borgo Palidoro». «Sapevamo che oggi era una partita difficile in quanto il Pomezia era una squadra alla ricerca di punti – sottolinea il dg Bruno luci - e quindi ci ha dato filo da torcere in maniera più tosta di quello che ci aspettavamo. Comunque i ragazzi dopo un primo tempo andato un pochino a rilento, hanno fatto un'ottima ripresa dove hanno avuto più occasioni per poter andare a segno dopo il gol di Brutti. L'Indomita Pomezia è una squadra che gioca un buon calcio, nonostante la classifica non gli dia ragione. Abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà sotto l'aspetto agonistico. Però poi abbiamo saputo rispondere bene e quindi abbiamo ottenuto la vittoria». «È stata una partita sulla falsariga di quella giocata a Pescia – afferma il ds Di Fiordo – una gara che, nonostante i tentativi, non siamo riusciti a sbloccare subito. Quando giocano con noi, è normale che le squadre avversarie si mettano dietro, si organizzano in difesa, e quindi puoi far fatica per sbloccarla. Però l'importante era vincere, e alla fine abbiamo tenuto abbastanza bene il risultato quindi ora dobbiamo guardare partita per partita e riuscire ad anellare qualche vittoria che ci consenta di restare ancorati alla capolista».

