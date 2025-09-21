Esordio amaro per il Santa Marinella che, sul campo dell’Ottavia cede 2-1 alla Duepigreco Roma nell'esordio in Promozione. nonostante la reazione finale e il gol di Cerroni che aveva riacceso le speranze. Il match si mette subito in salita per i rossoblù, al 20’ infatti i capitolini trovano il vantaggio con Capotosto, che porta avanti i bianconeri. In apertura di ripresa arriva anche il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Russo. La squadra di Fracassa non si arrende e, spinta da Gallitano e compagni, cresce nel finale. Proprio negli ultimi minuti Cerroni accorcia le distanze, siglando il 2-1 che rimette in partita i santamarinellesi.

Nonostante il forcing conclusivo, però, il pareggio non arriva. «E' stata una partita equilibrata - commenta il Ds Di Fiordo - abbiamo preso un gol su un'azione d'attacco e poi c'è stato il calcio di rigore che portava i locali sul 2 a 0. Sul finire abbiamo accorciato le distanze con Cerroni e poi abbiamo avuto la palla del pareggio. Non abbiamo rischiato mai niente quindi sono stati quei due episodi che ci hanno condannato. C'è qualcosa sicuramente ancora da registare èd è normale, c'è da lavorare a testa bassa e poi partita dopo partita sicuramente prenderemo anche la giusta condizione fisica».

«Purtroppo dobbiamo riscontrare un risultato negativo - spiega a fine gara mister Fracassa - è stata una partita equilibrata, ma nel primo tempo noi abbiamo giocato sottotono. Abbiamo commesso diversi errori a livello individuale e di reparto e siamo andati sotto di un gol. Nel secondo tempo c'è stato un cambio di atteggiamento e con qualche innesto in più in avanti (Brutti) abbiamo dato peso all'attacco, Purtroppo nel momento migliore per noi, l'arbitro ha concesso ai padroni di casa un calcio di rigore molto generoso. Pero non ci siamo buttati giù ed abbiamo accorciato le distanze con Samuele Cerroni. Ad un certo punto la potevamo pure pareggiare con due occasioni di Brutti e Arseni ma è finita così. Dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti. La squadra per certi versi è nuova, c'è tanto da lavorare e questa battuta d'arresto ci deve far capire che c'è da cambiare atteggiamento anche nei primi minuti di gioco e non si può sempre rincorrere. Prepareremo al meglio la gara interna di domenica contro il Borgo Palidoro per avere un immediato riscatto».

