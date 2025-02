Una serata amara, quella andata in scena domenica scorsa per il Pqp, nella precedente giornata del girone B valevole per la Serie C maschile di volley. La compagine aeroportuale, non al meglio della condizione, è uscita sconfitta 3-0 per merito di un ottimo Safety First Latina Scalo. I parziali di 22-25, 24-26 e 15-25 hanno dimostrato come sia stato un match combattuto da entrambe le sponde. Dal primo all'ultimo minuto a disposizione, senza però alcun lieto fine per gli ospiti, che nel terzo parziale hanno ceduto sotto i colpi dei padroni di casa. La gara, iniziata all’insegna dell’equilibrio, ha visto un buon gioco in attacco espresso dal Pqp, che ha consentito a loro di rimanere aggrappati al punteggio fino alla fine del set. Nonostante ciò, qualche errore di troppo dei fiumicinesi ha permesso di piazzare l’allungo decisivo sugli avversari, chiudendo il primo parziale sul 25-22. Il secondo set è stato ancora più intenso. Tuttavia, la Safety First Latina Scalo è riuscita a mettere a segno ottimi punti nei momenti chiave, conquistando anche questo parziale per 26-24. Dopo esser usciti sconfitti dai primi due set, nel terzo ed ultimo parziale il Pqp ha subito un calo mentale evidente, con i rivali che ne hanno approfittato chiudendo 25-15 la sfida.

Nel prossimo turno gli aeroportuali affronteranno sabato primo marzo alle ore 17 la Polisportiva Casalal Bertone-Asd Pqp Volley. LA CLASSIFICA. Ner Appio Roma 40; Afrogiro 36; San Paolo Ostiense 33; Sempione 32; Frascati 31; Pol.Casal Bertone 27; Marino 26; Lyons Latina 21; Albano Velletri 20; Castro 19; Prati 18; Latina Scalo 16; Sud Pontino 10; Asd Pqp Volley 7.

