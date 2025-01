Si avvicina a piccoli passi l’appuntamento con la tradizione rappresentata dal Palio Marinaro targato Mare Nostrum 2000.

Dall’associazione civitavecchiese hanno fatto sapere che sono in corso di svolgimento le attività per la preparazione degli equipaggi, curate e seguite dai tecnici-operativi della Mare Nostrum, per la partecipazione al “Palio Marinaro in onore di Santa Fermina per l'Anno Santo 2025 in programma il 5 e 6 aprile nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona.

Sabato 5 aprile, nella mattinata, la solenne benedizione agli armi ed agli strumenti marinari e la cerimonia di inaugurazione della manifestazione. Seguirà il 46esimo Palio Marinaro di Santa Fermina tra i Nuovi Rioni Storici della città per le cat.ie Senior e Junior maschili, femminili e misti, quest’ultima riservata agli Istituti scolastici cittadini di 2° grado.

Domenica 6 aprile, nella mattinata, si disputerà la gara del 17esimo Palio Marinaro dei “Tre Porti” tra gli equipaggi delle città di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta open alle marinerie del litorale laziale, campano e toscano e, qualora si confermino le condizioni. anche di altre regioni o internazionali; il 4° Palio Marinaro dei Tre Porti per la categoria Junior tra gli Istituti Nautici delle città di Civitavecchia-Fiumicino e Gaeta, open agli Istituti Nautici della fascia tirreno-adriatica.

Nell'ambito della manifestazione sono previsti inoltre importanti eventi a corollario come: il Concorso “La Donna del Palio Marinaro”; Corteo Storico, Apertura Stands a Cura di Associazioni di Volontariato, Sportive, Delegazioni e Centro Polifunzionale Mobile della ASL RM4; Mostre Fotografica dal tema "Civitavecchia ed i suoi Tesori Nascosti" e Collettiva di Pittura, Gara Estemporanea Di Pittura.

Importanti progetti per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado come: “il canottaggio contro l’abbandono sportivo precoce” da parte degli adolescenti e "un aquilone per rione”.

L’Asd Mare Nostrum 2000 ha inoltre reso noto che sono ancora aperte le iscrizioni nella categoria “Senior” per la partecipazione al Palio Marinaro in onore di Santa Fermina edizione 2024, sia ad equipaggi femminili e maschili (l'oraganizzazione si riserva di prendere in considerazion anche equipaggi misti) composti da quattro rematori ed il timoniere in rappresentanza del proprio Rione di appartenenza.

L’invito è rivolto a tutta la Cittadinanza ed in particolare: ai Comitati di Quartiere, alle Palestre, alle Società ed Associazioni Sportive, Culturali e di Categoria, ai Gruppi Scout, alle Forze Armate e Corpi Armati nonché alle Parrocchie della Diocesi di Civitavecchia, al fine di dare corso ad una reale rappresentanza di atleti appartenenti ai Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia (San Gordiano, Campo dell’Oro, Cisterna Faro, San Liborio, Centro Storico, Pirgo, Aurelia e Pantano).

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla scrivente Associazione su apposito modulo predisposto allegando - inderogabilmente prima di iniziare ogni attività - la prevista certificazione medica di tipo sportivo-agonistico (ECG sotto sforzo), mentre ai fini assicurativi è previsto il tesseramento dell’atleta al CSI Ente di Promozione Sportiva al quale questa Associazione è affiliata.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione si potranno contattare i signori Sandro Calderai al 3358444497, Antonino Ponzio al n. cell. 3346963222 o Vincenzo Ricotta al 3311549971, ovvero tramite e-mail marenostrum2000@hotmail.it o ancora sulla pagina fb “Palio Marinaro Civitavecchia”.

Gli equipaggi regolarmente iscritti, per prepararsi alla gara, potranno fare richiesta dell’uso delle imbarcazioni che verranno rese disponibili dell’Asd Mare Nostrum 2000 secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento Tecnico-Sportivo. A tale scopo questa Associazione, avendo acquisito le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, disporrà di due imbarcazioni c/o la banchina idonea del Porto Storico;tecnici-operativi della Associazione che cureranno il percorso didattico per la cat. Junior, assisteranno, nelle prime fasi, il percorso formativo per coloro che si approcciano a vogare su imbarcazioni a remi e sedile fisso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA