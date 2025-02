Sembra già un’ultima spiaggia per il Ladispoli e per certi versi lo è. Oggi col Pomezia gli uomini di mister Bosco si giocano molto in una sfida salvezza davvero importante. Un match chiave per i rossoblu perché vincendo potrebbero riaprire il discorso playout riandando a -10 ma le cinque sconfitte consecutive hanno inciso parecchio sul morale. In caso contrario le speranze di disputare gli spareggi si assottiglierebbero maggiormente. Anche i pontini hanno voglia di voltare pagina e soprattutto di riscattare il ko esterno contro la Romulea. Servirà davvero un miracolo.

GABRIELE GIUSTO: «OBBLIGO OTTENERE I 3 PUNTI». «Siamo reduci - ammette il fantasista Gabriele Giusto - da risultati soddisfacenti anche se devo dire però che le prestazioni ci sono sempre state. Siamo un gruppo particolarmente giovane e forse pecchiamo di esperienza e in alcuni momenti quando le cose non vanno ci demoralizziamo facilmente. Col Pomezia sarà un crocevia. Affronteremo una squadra forte che si trova in un periodo buio. Inutile girarci intorno, è uno scontro diretto a tutti gli effetti e noi abbiamo l’obbligo di cercare i 3 punti ma senza arrembaggio. Dovremmo usare la testa e giocare con criterio, un risultato negativo ci creerebbe grossi guai in classifica».

Giusto potrebbe essere schierato al fianco di Cifarelli o alle sue spalle assieme a Ferreri. L’altra punta Selvadagi non sta bene, con il Valmontone è entrato nel secondo tempo ma dopo 10 minuti è stato sostituito per un fastidio al ginocchio. Eventualmente è pronto anche Pelizzi ultimamente sceso parecchie volte con l’Under 19.

Per Pomezia-Ladispoli è stato scelto l’arbitro Andrea Augello di Agrigento: sarà assistito da Mirko Testa e Eleonora Saccoccio di Formia. Inizio gara previsto alle ore 11.30. Domenica prossima altra trasferta insidiosa per il Ladispoli in casa della Romulea. L’Academy Ladispoli tornerà poii al Sale domenica 9 marzo ricevendo la Sorianese dell’ex Bezziccheri. Dalle prossime tre giornate si capirà il futuro di questa squadra che si è un po' smarrita nell’ultimo periodo con i tifosi che iniziano ad essere scettici sulle reali speranze di salvezza.

