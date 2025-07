Altri tre arrivi per l’Academy, l’ultimo è Mario La Rosa, attaccante, classe 1999, proveniente dal settore giovanile della Roma, con un passato nella primavera del Brescia. Vanta presenze in Serie D con il Trastevere, in Eccellenza con Ottavia, Astrea, W3 Maccarese e Aurelia Antica Aurelio e in Promozione con il Grifone Calcio. Gli altri due giocatori sono appena maggiorenni per una rosa sempre più verde per affrontare il campionato di Promozione che verrà: Valerio Villani e Vincenzo Tutore. Il primo è un difensore classe 2007 prelevato dal Montespaccato, formazione che potrebbe anche essere ripescata in Serie D.

Il secondo invece è un centrocampista del 2006 proveniente dalla Boreale. Entrambi hanno sposato il progetto rossoblù di patron Andrea Di Renzo. Per quanto riguarda il settore giovanile prosegue invece la campagna mediatica del club nelle presentazioni dei capitani delle varie categorie. Stavolta è il turno di Samuele Burranca, classe 2009 e simbolo dell’Under 19 per la prossima stagione. È un giocatore promettente con piedi educati e visione di gioco a testa alta. Leonardo Mattei, 9 anni, indosserà invece la fascia dell’Under 14.

©RIPRODUZIONE RISERVATA