L’Academy registra altri arrivi. Tre giocatori, due provengono dal Grifone Gialloverde, portati alla corte di Mastrecchia dal ds Simone Di Iorio. Hanno firmato all’Angelo Sale Andrea D’Angeli, 25 anni e Matteo Tamburrini, 23enne. Il primo è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Frosinone con presenze in Serie D con il Vis Artena, in Eccellenza con il Campus Eur e in Promozione con il Velletri e il Grifone. Il secondo è un difensore ex Montespaccato e Aurelia Antica Aurelio in Eccellenza e poi in Promozione con Grifone Calcio e Grifone Gialloverde. In maglia rossoblu anche Lorenzo Manetti, portiere classe 2005 ex Vis Aurelia e Aranova. È il successore di Simone Mercadante. Sul fronte delle partenze lascia il Ladispoli Alessio Cupperi. L’esterno di 22 anni, protagonista lo scorso anno nel finale di campionato, è un nuovo giocatore della Boreale.

