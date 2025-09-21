Dopo le due vittorie in Coppa, la prima sconfitta in campionato all’esordio davanti al proprio pubblico. Il Ladispoli si arrende al Grifone Calcio a cui basta un gol, quello di Sesta per ottenere i 3 punti. I rossoblu sul lato del gioco non hanno brillato come nelle precedenti partite ma hanno avuto comunque le loro occasioni per arrivare al pari. E poi il Grifone comunque ha dimostrato di essere una formazione attrezzata. A sbloccare il punteggio appunto Sesta al 25’ del primo tempo dopo una giocata di Trincia che dalla sinistra ha pennellato per il giocatore in maglia numero 9 che di testa ha insaccato. L’unica reazione quella di Barros per il Ladispoli con il legno colpito direttamente su punizione.

Nel secondo tempo girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra, l’Academy ha cercato di fare male agli ospiti. Il neo entrato Rodio si è lasciato ipnotizzare dal portiere Salzano. Poi Stanzione sugli sviluppi di un calcio piazzato non è stato fortunato. Nel finire di gara Modesti ha avuto la palla del pari ma non è stato lucido dentro l’area di rigore. Finale nervoso con due espulsi, Trincia per il Grifone e Tamburrini per i rossoblu. Domenica gli uomini di Mastrecchia dovranno cercare il riscatto nella tana dei cugini del Cerveteri, un impegno di certo non facile.

LADISPOLI: Somma, Tamburrini, Facecchia (37’ st Felici), D’Angeli, Barilaro, Cruciani, Gafuri (1’ st Da Solier), Stanzione (37’ st Romagnoli), Modesti, Fortuna (10’ st La Rosa), Barros (20’ st Rodio). A disp. Manetti, Urbani, Tasselli, Giranelli. All. Mastrecchia

GRIFONE: Salzano, Mattei (37’ st Mancini), Ercolani, Nardella, Pellegrini, Davi, Borrazzo (33’ st Lombardo), Visconti (43’ st Scanzani), Sesta (43’ st Monaldi), Trincia, Penna (25’ st De Nigris). A disp. Coticoni, Bennoni, Olivieri, Mirra. All. Campagna

ARBITRO: Magnanelli di Tivoli

RETI: 25’ pt Sesta

NOTE: Espulso al 44’ st Trincia (G) per doppio giallo, Tamburrini (L) a fine partita. Ammoniti: Mattei, Pellegrini, De Nigris e Salzano (G)