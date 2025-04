Il Ladispoli si gioca tutto domani con la Boreale. E la vittoria potrebbe anche non bastare per risalire la china. Sono tanti i punti da recuperare alle avversarie e troppi quelle persi in un girone di ritorno davvero negativo per i rossoblu. Calcoli alla mano il Ladispoli deve rosicchiare ancora 9 punti per avere qualche chance di giocare i playout. Ce ne sono in palio 18 fino all’ultima giornata, ecco perché un ulteriore passo falso sarebbe quasi fatale. Questa mattina ultima rifinitura con la formazione tipo e qualche variazione in corso d’opera anche se non si escludono ripensamenti a poche ore dal fischio d’inizio. Per una questione di equilibrio tattico dovrebbe essere ripresentata una punta sola, cioè Cifarelli con al suo fianco il mobile Ferreri. A centrocampo i soliti Merciari e Capanna in mezzo con Di Biagio e Cupperi esterni. In difesa c’è sempre un solito ballottaggio tra Fanali e D’Amore. Per il resto Mercadante in porta, Barbarossa e Ranieri al centro e Polucci sarà sicuramente l’altro esterno. Si gioca alle 11.15. Per l’incontro è stato designato il signor Cisternini di Seregno, affiancato dagli assistenti Rainaldi e Salvatori entrambi di Tivoli. In questi giorni tiene banco pure la questione dell’Under 19 che ha mantenuto l’Elite vincendo lo spareggio contro il Cerveteri. Solo che a fine gara è esploso un parapiglia e il giudice sportivo è stato molto severo espellendo giocatori e dirigenti. Il Ladispoli perciò rischia la retrocessione a tavolino per aver perso punti nel Premio Disciplina. Sarebbe una beffa.

