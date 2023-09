Un Ladispoli incerottato si prepara al debutto con l’Aurelia Antica Aurelio. Esordio con tante incognite per via dei giocatori non al meglio della condizione fisica. In settimana l’infermeria è stata piena e mister Lillo Puccica si ritrova a dover far fronte agli infortuni. L’Academy si presenta all’appuntamento con tanti giovani in rosa, molti dei quali non hanno nemmeno un gettone di presenza in Eccellenza. Le indicazioni dalle amichevoli estive sono state buone solo per il gioco ma non per i risultati. In cinque partite i rossoblu non hanno mai vinto, perdendo tre gare su cinque e realizzando soltanto una rete con Pagliuca contro il Vicovaro. Troppo poco forse per poter pensare ad un campionato diverso dalla salvezza. Questo è l’obiettivo primario della società guidata da Sabrina Fioravanti che da pochi giorni ha anche un direttore generale: Emiliano Santori. È stato presentato sul palco durante la tradizionale festa ladispolana di inizio anno. Intanto c’è da pensare al campo e ai primi tre punti in palio. Ladispoli che arriverà nella Capitale senza De Angelis, Aracri e Leonardi non convocati. Buonanno, il capitano, stringerà i denti. La formazione titolare dovrebbe essere con D’Angeli in porta, difesa a tre con Temperini, Ranieri e Roberto Colace. Il fratello, Alessandro Colace, a far coppia sulla linea mediana con Paganetti mentre Buonanno proverà a recuperare sulla sua zona sinistra. A destra senza Aracri il tecnico rossoblu potrebbe optare per uno dei ragazzi del vivaio. Coppia d’attacco prevista Pagliuca-Pelizzi con Reinkardt a fungere da trequartista ma Puccica potrebbe anche inserire un uomo più di copertura. Si vedrà. Fischio d’inizio previsto per le 11 di domani così come per gli altri campi. Arbitro dell’incontro Silvio Settimi della sezione di Viterbo.

