Il Kaysra conosce il sapore della prima sconfitta al Galli con un Real Santa Marinella capace di portarsi via i tre punti per 3-1 e che comunque conferma l'ottimo momento dopo il successo della giornata precedente con il Monterosi. L’avvio non è proprio spettacolare e il match si accende solo al 20’. Su una palla inattiva a favore, i cerveterani si lasciano sorprendere e gli ospiti colpiscono in ripartenza portandosi sull’1-0 con Carrubba.

Dieci minuti dopo, episodio controverso: Caraccia anticipa nettamente l’attaccante avversario, che non frena la corsa e lo travolge. Il difensore esce in barella, ma l’arbitro assegna calcio d’angolo. Proprio sul corner arriva il raddoppio di Serra, favorito anche da un po' di confusione in area per un cambio effettuato in fretta e senza riscaldamento. Il Kaysra reagisce e accorcia le distanze prima del riposo con un colpo di testa di D’Ercole su cross perfetto di Barone.

Si va negli spogliatoi sull’1-2. Nella ripresa gli etruschi cercano disperatamente il pari. Al 60’ l’arbitro concede un rigore forse generoso per una trattenuta su Musa. Morlando si presenta sul dischetto ma viene ipnotizzato dal portiere ospite. Poco dopo, Esposito serve un assist al bacio per Musa, che calcia di prima: solo un intervento prodigioso del portiere nega il 2-2. Le squadre si allungano e fioccano le occasioni da entrambe le parti.

Ma sono i santamarinellesi a chiudere i conti: Cedeno dribbla anche il portiere e deposita il pallone nella porta sguarnita. In classifica Cedeno e compagni raggiungono proprio il Kaysra a 10 punti.

