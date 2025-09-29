Esordio all'Aristide Paglialunga con vittoria per il Fregene, che guadagna tre punti importantissimi contro l'Atletico Ardea, una delle squadre più organizzate del girone C di Promozione. Dopo due giornate i biancorossi sono al comando del gruppo insieme all'Ariccia. I ragazzi di mister Natalini entrano in campo con l'approccio giusto, creando molti fastidi agli ospiti ma in modo impreciso nella fase di finalizzazione. Al 17' Dipilato si rende pericoloso con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa avversaria. Al 36' ancora Fregene con la conclusione centrale di Gallinari. Riparte il gioco e risponde l'Ardea con Federici, ma il suo tiro rasoterra termina fuori la porta casalinga. Passano tre minuti ed è Morbidelli ad esser protagonista, con un tentativo però rivelatosi vano. Nella seconda frazione di gioco, il direttore di gara, concede un calcio di rigore all'Atletico Ardea per un fallo commesso da Stendardo ai danni di Federici. Sul dischetto va lo stesso Federici che però sbaglia colpendo il palo alla destra di Pacelli. Dopo questa occasione importante non finalizzata dalla squadra ospite, il Fregene trova il gol del vantaggio al 55', grazie a Scifoni, che insacca a rete la respinta del portiere sulla precedente conclusione di Rizzitelli. L'Ardea cerca di recuperare la partita e ci prova in svariate occasioni, ma l'undici fregenese si fa sempre trovare pronto, anche grazie agli interventi decisivi del proprio estremo difensore. Da segnalare quelli tra 86' e 88' su Federici e Mastrogiovanni. Appuntamento, dunque, a domenica quando il Fregene alle ore 15 farà visita all'Alba Roma.

IL TABELLINO. Fregene-Atletico Ardea: 1-0.

Marcatori: al 55' Scifoni.

Fregene: Pacelli; S. Davì, Rizzitelli, Bloise, Attardo (dal 69' Vissani), Stendardo, Cardiero, Zambrini, Dipilato (dal 70' Di Florio), Scifoni (dall'80' Sardone), Gallinari (dal 59' A. Davì). A disposizione: Cilli, Greco, Gonnelli, Balleello, Di Vilio. Allenatore: Mauro Natalini.

Atletico Ardea: Zappala; Zagaria (dall'81' Bari), Azzalui (17'st Zaccaria), Ferrari (dal 62' Battaglia), De Santis, Mattei, Mastrogiovanni, Calvo (dal 56' Di Fausto), Italiano (dal 62' Seferi), Morbidelli, Federici. A disposizione: Barrago, Oliva, Farroni, Recupero. Allenatore: Scotto Di Clemente.

Arbitro: Mattia Latino di Rieti. Assistenti: Marco Nardella e Leonardo Cappelli entrambi di Roma 1.

Note: recupero 1'pt, 5'st.

Stadio: Aristide Paglialunga (sintex), Fregene.

