Piccolo passo falso per il Fregene capolista nella 12esima giornata del girone C di Promozione. La formazione di mister Natalini non riesce ad andare oltre l’1-1 sul campo del Palocco, penultimo in classifica, interrompendo momentaneamente la sua corsa fatta finora di certezze e risultati convincenti. Il match si sblocca dopo appena 13 minuti: Dipilato è il più lesto di tutti a finalizzare una manovra ospite ben costruita, portando il Fregene avanti e confermando l’avvio autoritario dei biancorossi. La reazione del Palocco, però, non tarda ad arrivare. La squadra di casa cresce con il passare dei minuti, rendendosi più pericolosa nella ripresa. Il pareggio arriva infatti al 60’, quando Capuozzo sfrutta una delle poche disattenzioni difensive degli ospiti e insacca l’1-1 che rimette tutto in equilibrio. Il Fregene prova a riportarsi in vantaggio, ma il forcing finale non basta a scardinare la retroguardia avversaria, ben organizzata fino al triplice fischio. Nonostante lo stop, il club fregenese mantiene saldamente il comando del girone, restando avanti di otto lunghezze sull’Atletico Ardea secondo. Un pareggio che pesa poco quindi a livello di graduatoria. Diversa la situazione del Palocco, che con questo punto sale a quota 11 ma rimane comunque nelle zone calde della classifica. Un pari, però, che può dare morale e fiducia, soprattutto per la capacità dimostrata di reagire.

