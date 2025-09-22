Esordio convincente per il Fregene nella prima giornata del girone C di Promozione, valevole per la stagione 2025-2026. La squadra allenata da mister Natalini espugna con personalità il campo del Monte San Biagio con il risultato finale di 2-3, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Gli ospiti partono subito forte e dopo appena sette minuti trovano il vantaggio con Rizzitelli, abile a finalizzare una bella azione corale. Il Monte San Biagio reagisce e al 26’ riequilibra il match grazie al rigore trasformato con freddezza da Fanelli, concesso per un fallo in area ai danni di un proprio compagno di squadra. Nel secondo tempo, però, è ancora il Fregene a prendere in mano il pallino del gioco. Al 65’ arriva il nuovo sorpasso con la rete di Dipilato, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva e a battere il portiere avversario con un preciso diagonale. Passano appena cinque minuti e i fregenesi allungano ulteriormente con Scifoni, che al 70’ chiude una ripartenza micidiale con un sinistro imprendibile per l’estremo difensore avversario. I padroni di casa, nel finale, provano a rientrare in partita. E ci riescono, accorciando le distanze con Perrone, ancora una volta sugli sviluppi di un’azione insistita per il definitivo 2-3. Tre punti preziosi, dunque, per il Fregene, che parte con il piede giusto in questa nuova annata. Domenica il debutto casalingo allo stadio “Aristide Paglialunga”, dove i biancorossi affronteranno l’Atletico Ardea, a caccia di conferme e di un altro risultato positivo davanti al proprio pubblico.

IL TABELLINO. Monte San Biagio-Fregene 2-3.

Marcatori: al 7' Rizzitelli (F), al 26' rig. Fanelli (MSB), al 65' Dipilato (F), al 70' Scifoni (F) e al 94' Perrone (MSB).

Monte San Biagio: De Masi; Paparelli, Magliozzi, Palluzzi, Migliaccio, Di Bello, Mollo, Reggio, Meta, Gionta, Fanelli. A disposizione: De Bonis, Alfano, Carlo, Ferrone, Romagna, Rizzi, Reggio, Palazzo. Allenatore: Francesco Del Prete.

Fregene: Pacelli; Vissani, Rizzitelli, Bloise, Attardo, Stendardo, Cardiero, Zambrini, Dipilato, Scifoni, Sardone. A disposizione: Cilli, Poliziani, S. Davì, Greco, Gonnelli, Giontella, Di Vilio, Balleello, Di Florio. Allenatore: Mauro Natalini.

Arbitro: Angelo Valerio Folcarelli di Frosinone. Assistenti: Erika Improta di Frosinone e Tiziano Notarangelo di Cassino.

Stadio: Comunale (sintex), Monte San Biagio.

