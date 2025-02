Il Fregene Maccarese, nel girone C di Promozione laziale, corre sempre di più e non si ferma mai. Dopo il recente 2-1 interno inflitto alla Vigor Perconti, il bellissimo stato di forma che stanno attraversando gli uomini allenati da mister Natalini sta permettendo a loro di ricoprire attualmente la seconda posizione in classifica. I biancorossi, infatti, in occasione della 23esima giornata scenderanno domani alle ore 11 sul campo del Nettuno. Quest'ultimo, nonostante vi si trovi nelle posizioni più basse del campionato, darà tutto per poter trovare qualche punto prezioso in ottica playout. Dopo oltre 20 turni andati in scena, ad oggi il Fregene Maccarese è al secondo posto, che significherebbe playoff per poter partecipare alla prossima Eccellenza. Tra risultati utili consecutivi e vittorie di spessore ottenute, anche durante l'attuale fine settimana cercherà di dire la sua.

IL PROGRAMMA DELLA 23ESIMA GIORNATA. Alle ore 11 Latina Borghi Riuniti-Fonte Meravigliosa, Lvpa Frascati-Montenero, Nettuno-Fregene Maccarese Calcio, Pol. Canarini-Pro Calcio Tor Sapienza, Sabaudia-Città di Formia Calcio, S.S. Cosma e Damiano Grunuovo-Futbol Montesacro, Vigor Perconti-Città di Lenola, alle 11.30 Atletico Ardea-Priverno Calcio, alle 15 Pontinia-Vjs Velletri. Riposa: Atletico Torrenova.

LA CLASSIFICA. Pro Calcio Tor Sapienza 49, Fregene Maccarese Calcio 44, Città di Formia Calcio 42, Atletico Torrenova 41, Latina Borghi Riuniti 39, Vigor Perconti 34, Pontinia 33, Futbol Montesacro 32, Pol. Canarini 31, Montenero 31, Atletico Ardea 29, Vjs Velletri 27, Fonte Meravigliosa 27, Lvpa Frascati 25, Nettuno 22, Sabaudia 20, S.S. Cosma e Damiano Grunuovo 17, Priverno Calcio 5, Città di Lenola 5 (-1).

