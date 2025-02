Il Fregene Maccarese continua a dire la propria all'interno del girone C di Promozione laziale. La compagine seconda in classifica mette subito alle spalle il deludente 0-0 della scorsa settimana contro la Lvpa Frascati. Il modo migliore per dimenticare una prestazione al di sotto le aspettative, è sicuramente vincere ed è quello che hanno fatto i biancorossi nella recente 22esima giornata di campionato. Di fronte ai rispettivi tifosi e presso lo stadio Aristide Paglialunga, il Fregene Maccarese torna al successo battendo 2-1 la Vigor Perconti. I padroni di casa sbloccano la gara soltanto al 40' della prima frazione di gioco, grazie alla rete realizzata da Scifoni. Il secondo tempo riparte come i precedenti 45 minuti ossia con il pallino del match in possesso dei ragazzi di mister Natalini. Non passa molto tempo e quest'ultimi di fatto trovano il gol del raddoppio, con il sigillo messo a segno da Di Vilio. Nel finale e precisamente nel recupero, la Vigor Perconti accorcia le distanze con Trinca.

IL TABELLINO. Fregene Maccarese (4-3-3): Pacelli; Guagliano, Natalini, Davì, Attardo; Stendardo (dal 28'st Colace), Rizzitelli, Greco (dal 29'st Davì); Dipilato (dal 46'st Marchese), Scifoni (dal 37'st Territo), Di Vilio (dal 35'st Sardone). A disposizione: Teti, Gulli, Rossano, Gallinari. Allenatore: Mauro Natalini.

Vigor Perconti (4-3-3): Pedulla; Leonzi, Merola, Trinca, Castellani (dal 42'st Pasquetto), Compagnucci, Perozzi, Grimaldi (dal 1'st Bruno), Scerrati (dal 25'st Zarola), Falanga (dal 28'st Monaco), Finucci (dall'11'st Sansotta). A disposizione: Pelli, Potenziani, Yamazato, Polimeni. Allenatore: Andrea Persia.

Arbitro: Latino di Rieti. Assistenti: Di Blasio di Ostia Lido e Ferraiolo di Roma 2.

