Così come l'Eccellenza, anche la Promozione, durante il recente 21esimo turno ha saputo riservare svariati risultati sorprendenti. Uno fra i più inaspettati di questo recente fine settimana è senza ombra di dubbio lo 0-0 maturato tra Lvpa Frascati e Fregene Maccarese. Se i padroni di casa, 14esimi in classifica, a fronte di questo pareggio possono sorridere, guadagnando di fatto un punto prezioso in ottica salvezza, non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda gli ospiti.

Quest'ultimi, in piena corsa playoff, durante 90 e oltre minuti di combattimento da ambo le parti non sono riusciti in maniera concreta a perforare la difesa avversaria, in una gara spigolosa sin dai primi minuti di gioco. Per i biancorossi, posizionati ancora al secondo posto ma a pari merito con l'Atletico Torrenova, una vera e propria occasione mancata visto il passo falso della capolista Pro Calcio Tor Sapienza, fermata 2-1 sul campo del Nettuno. Un pari che permette comunque al Fregene Maccarese di rosicchiare un punto alla prima della classe.

