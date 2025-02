Il Fregene Maccarese, all'interno della Promozione laziale e nel girone C cui partecipa, non è più una scoperta bensì una realtà affermata. L'incredibile stato di forma che stanno attraversando i ragazzi allenati da mister Natalini, passerà anche per l'attuale fine settimana. I biancorossi, di fatto, in occasione del 22esimo turno di campionato scenderanno domani alle ore 11 presso il proprio impianto sportivo, l'Aristide Paglialunga, affrontando la Vigor Perconti. La compagine avversaria, attualmente sesta in classifica e fresca del recente successo interno ottenuto per 2-0 sul Velletri, senza ombra di dubbio darà tutto per poter trovare qualche punto prezioso in ottica playoff.

A distanza di 21 giornate disputate, il Fregene Maccarese ad ora ricopre la seconda posizione, che ad oggi significherebbe possibilità di prendere parte alla prossima Eccellenza. Tredici risultati utili consecutivi conquistati, con l'obiettivo di rifarsi già dall'attuale fine settimana, dopo il deludente 0-0 con la Lvpa Frascati.

