Il Fiumicino è pronto a tornare in campo per la nona giornata del campionato di Promozione. Domenica i rossoblu affronteranno in trasferta il Pianoscarano in un match che si preannuncia delicato per entrambe le formazioni. Fischio d’inizio fissato alle 11 allo stadio “Bruni”. I padroni di casa arrivano dalla pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la capolista Borgo Palidoro, capace di imporsi con un netto 4-0. Nonostante il passo falso, il Pianoscarano mantiene comunque una posizione di prestigio in classifica, occupando la quarta posizione e confermandosi una delle squadre più solide di questa prima parte di stagione. Situazione opposta per il Fiumicino, reduce dal pareggio interno per 2-2 contro l’Academy Ladispoli. Il punto conquistato non è però bastato ai rossoblu per staccarsi dalla zona calda: la squadra di mister Albano si trova infatti appena una posizione sopra la zona playout, con l’obiettivo di invertire la rotta e dare continuità ai segnali di crescita mostrati nell’ultimo impegno. La sfida di domenica rappresenta quindi un crocevia importante per gli aeroportuali, chiamati a una prestazione di carattere su un campo sempre complicato. Il Pianoscarano, dal canto suo, cercherà di riprendere la marcia dopo il ko dello scorso turno e di consolidare il proprio posto nelle parti alte del girone.

