Un fine settimana calcistico tutto da vivere per il Fiumicino, che si prepara a scendere in campo con la prima squadra e ben cinque formazioni del settore agonistico. Dopo il pareggio in rimonta di domenica scorsa con l'Atletico Monterano, i rossoblu di mister Lodi sono chiamati a ritrovare il successo davanti al proprio pubblico, al Pietro Desideri, nella terza giornata del girone A di Promozione.

PRIMA SQUADRA: SERVE LA SCOSSA. Domani, alle 15.30, il Fiumicino ospita il Santa Marinella, formazione ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione, reduce dallo 0-0 contro il Borgo Palidoro. Situazione analoga per i padroni di casa, anch’essi ancora in cerca del primo successo stagionale. Sarà quindi una sfida ad alta tensione, con entrambe le compagini determinate a smuovere la classifica e invertire la rotta.

SCATTA IL CAMPIONATO REGIONALE PER IL SETTORE GIOVANILE. Nel frattempo, scatta ufficialmente la stagione per i campionati regionali. Under 17, Under 16 e Under 15 si affiancano alle già attive Under 19 e Under 14 Elite, regalando un programma ricco e stimolante per il settore agonistico del club. Cinque le squadre impegnate nel weekend, pronte a rappresentare i colori rossoblu con grinta e orgoglio sui campi del Lazio. Un vero e proprio “quintetto d’assalto” che sottolinea la vitalità e la progettualità della società, sempre attenta alla crescita dei suoi giovani talenti.

