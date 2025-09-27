Dopo il pesante 0-4 incassato all’esordio, per opera dell’Atletico Cimina Falisca, il Fiumicino torna in campo con un solo obiettivo: conquistare i primi punti della stagione e lasciare subito alle spalle la falsa partenza. Oggi pomeriggio i rossoblu saranno impegnati sul campo dell’Atletico Monterano, nella seconda giornata del girone A del campionato di Promozione 2025-2026. Anche i padroni di casa arrivano da una sconfitta, subita contro il Borgo Palidoro, e saranno quindi motivati a cercare un pronto riscatto davanti al proprio pubblico. Il match si preannuncia quindi acceso e combattuto, tra due squadre in cerca di risposte immediate. Il teatro della sfida sarà lo stadio “Vergari” di Bracciano, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.30. Mister Lodi lo sa: i suoi ragazzi sono chiamati a una prova di carattere, per dare un segnale chiaro dopo il passo falso inaugurale. Servirà un cambio di passo soprattutto sul piano mentale e dell’atteggiamento, elementi fondamentali per invertire subito la rotta. Fiducia, concentrazione e voglia di reagire. Il Fiumicino si affida alla compattezza del gruppo, per iniziare a costruire un percorso che, nelle ambizioni del club, deve portare ben più in alto.

