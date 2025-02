Il Fiumicino fatica a ottenere punti. A distanza di pochi giorni dalla sconfitta interna, rimediata di misura per merito del Rieti, perde anche la 22esima giornata del girone A di Eccellenza. In questo turno è stata la Boreale a sconfiggere i ragazzi di mister Lodi, con il risultato finale di 2-0. Una doppietta dell'attaccante De Vincenzi, siglata ad inizio e chiusura della gara, basta ai padroni di casa per conquistare una vittoria preziosa. Dopo il danno anche la beffa. Gli ospiti rimangono ultimi in classifica - se pur vi si trovino soltanto a -5 dalla zona playout - ricoperta attualmente dalla Luiss ma perdono per la prossima partita sia Marvulli che Fraschetti, entrambi espulsi.

IL TABELLINO. Boreale (3-5-2): Cotugno; Cinti (dal 30'st Barbarella), Buccioni, Torsellini; Cruciani, Caselli (dal 23'st Tasselli), Amico, Bergamini (dal 44'st Parman), De Iulis (dal 36'st Petruccetti); Mazzone, De Vincenzi (dal 38'st Camponeschi). A disposizione: De Benedictis, Takacs, Leonardi, Muratore. Allenatore: Fabrizio Ferazzoli.

Fiumicino (4-3-3): Fraschetti; Mangione, Spagnoletti, Marvulli, Trinchi; Pennacchi (dal 17'st Di Loreto), Lombardi, Frasca (dal 21'st Pizzarro Gomez); De Nicola (dal 30'st Maduka), Ferrentino (dal 23'st Formisano), Prato (dal 48'st Iurgens). A disposizione: Benedetti, Palmieri, Bartocci, De Nicolo. Allenatore: Christian Lodi.

Ammoniti: Bartocci (F), Mangione (F) e Di Loreto (F). Espulsi: Petruccetti (B), Marvulli (F) e Fraschetti (F).

Arbitro: Caresia di Trento. Assistenti: Leite Do Rosario di Aprilia e Gioia di Roma 2.

