Con la salvezza ormai archiviata, per il Dlf c’è stato tempo anche per una goleada, in occasione del turno infrasettimanale del campionato di Prima Categoria. Al Flavio Gagliardini i biancoverdi hanno travolto il Valentano per 7-0. Come evidenzia chiaramente il punteggio, di equilibrio non ce n’è stato nemmeno un po’, con la squadra di Simone Onorati che si è potuta divertire al meglio. Mattatore di giornata Agostini con una doppietta. In gol anche Gibaldo, Fara, Cangani, Bastianelli e Di Perna. Con questo successo il Dlf si porta a quota 29 in classifica e spera di poter chiudere davanti a Bagnaia ed Allumiere. La squadra biancoverde ha voluto dedicare la vittoria a Filippo, il ragazzo vittima dell’incidente avvenuto lunedì mattina.

