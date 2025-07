Il Montefiascone Calcio ha praticamente ultimato la propria campagna acquisti estiva con largo anticipo rispetto alla partenza della preparazione, fissata per fine agosto. Una sessione di mercato mirata e decisa, condotta con maestria dal direttore sportivo Giulio D’Alessio, che ha lavorato in sintonia con il presidente Lorenzo Minciotti e i suoi collaboratori per alzare l’asticella tecnica e consegnare a mister Leonardo Stuccilli una rosa ambiziosa, pronta a lottare per la vittoria del campionato. Sul proprio profilo social il ds Giulio D’Alessio è ottimista sulle potenzialità della squadra gialloverde. Cinque innesti di spessore vanno a completare un organico già solido e competitivo: tra i pali arriva Luca Nunziata, in difesa il duttile Thiam Abdoulaye, a centrocampo Luca Di Gennaro, e in attacco la coppia di alto livello formata da Gigi Ruggiero e Mattia Ferlicca.

«Abbiamo cercato di fare quello che ci eravamo prefissati alla fine della stagione», dichiara il diesse D’Alessio, visibilmente soddisfatto. «Siamo riusciti a centrare quello che volevamo. Sono tutti calciatori d’esperienza, visto che avevamo già un gruppo forte e consolidato ed eravamo già pronti con la nuova introduzione degli under. Chi è arrivato non solo è esperto ma è abituato a vincere». Nonostante l’ottimismo, D’Alessio mantiene alta la guardia sulla concorrenza, consapevole delle insidie che ogni campionato riserva. «In questo momento è un po’ prematuro dare dei giudizi», prosegue il diesse. «Ad oggi Nepi, Castello, Maremmana e Tuscania sono quelle che si sono mosse di più. Non calcolo la Jfc Civita Castellana che di solito viene inserita in altri gironi». Il Montefiascone, dunque, ha già programmato nei dettagli anche l’inizio della stagione del rilancio. La preparazione prenderà il via mercoledì 27 agosto con tre giorni consecutivi di lavoro intenso, per poi proseguire dal 1° settembre fino all’inizio ufficiale del campionato. Già fissato il primo test amichevole: martedì 2 settembre i gialloverdi affronteranno il San Quirico proprio sul campo di Montefiascone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA