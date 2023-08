Non ci sarà nessun derby cittadino nel prossimo campionato di Prima Categoria. La San Pio X, infatti, non ha presentato l'iscrizione al torneo. La società del presidente Marco La Rosa ha preso questa decisione con l'idea di sviluppare e dare più spazio alle giovanili. Quindi al cancelletto di partenza ci sarà solamente il Dlf, che proviene da un mercato di alto rango per la categoria. Il ds Simone Verde ha annunciato il tesseramento di sette giocatori: Crescentini, D'Errico, Di Gennaro, Rapaccioni, Nunziata, Poggi e Toppi. La preparazione atletica inizierà ufficialmente il 27 agosto al Gagliardini, ma ci sarà un antipasto con l'amichevole di giovedì al Tamagnini contro il Civitavecchia.

