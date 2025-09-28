Il Cerveteri perde il derby nel modo peggiore. Un Ladispoli cinico ed esperto ha capitalizzato al massimo le due uniche occasioni da goal costruite in una partita avara di emozioni, con pochissimi tiri in porta. Le beffa per il Cerveteri è stata agghiacciante, il Ladispoli ha realizzato la rete del 2-1 al quinto minuto di recupero con Guerra che approfittava di una colossale dormita della difesa verdeazzurra su calcio d'angolo insaccando con un letale colpo di testa.

I padroni di casa erano riusciti a pareggiare all'84° minuto con Bracaglia, autore di un tiro da fuori area che sorprendeva il portiere del Ladispoli. Il derby è stato dai due volti, nel primo tempo tante manovre a centrocampo, poche azioni offensive, il Ladispoli aveva trovato il vantaggio con Tasselli al 40°, lesto ad approfittare di un pallone malamente respinto dalla difesa verdeazzurra.

Nella ripresa era battaglia vera, l'arbitro doveva estrarre otto volte il cartellino giallo, espellendo a venti minuti dalla fine il difensore del Ladispoli Barilaro per un fallo a gioco fermo su un avversario. Il Cerveteri prendeva d'assalto la difesa ospite, creava una serie di mischie, dopo aver trovato il pareggio si slanciava in avanti alla ricerca della vittoria. Ma in pieno recupero arrivava la doccia gelata, il Ladispoli si prendeva il derby e festeggiava sotto lo spicchio di tribuna occupato dai tifosi rossoblu. Per il Cerveteri una domenica da dimenticare al più presto, mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia, allo stadio Galli arriverà il Villa Adriana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA