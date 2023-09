Tre gol del Cerveteri al Fiano Romano, in attesa di conoscere l'avversario per domenica prossima. Grazie alle reti di Toscano, Fagioli e Falco finisce 3 a 1 per i cervi, che superano il primo turno di Coppa Italia. Una vittoria che ci voleva anche per dare un segnale ai tifosi, presenti un centinaio nel caldo del Galli.

«Dobbiamo migliorarci, siamo solo alla terza gara della stagione - dice Superchi - Contro il Fiano Romano abbiamo sofferto i primi dieci minuti, poi siamo usciti alla distanza molto bene, con autorità e determinazione. È chiaro che bisogna rodarci, la squadra ha grandi margini di crescita, le aspettative sono più che buone».

A seguire l'autore del primo gol Gianluca Toscano: «Sono contento della vittoria, è un buon viatico. Era importante per i tifosi, per noi, per tutto l'ambiente. Poi sono soddisfatto per me, ho tanta voglia di mettermi in luce, di essere me stesso. È una vittoria che ci carica, anche se è molto presto per capire la sostanza della squadra. Posso dirvi che siamo un bel gruppo, a mio avviso di qualità in ogni reparto, con dei giovani molto bravi e con uno spirito battagliero».

I verdazzurri al terzo test stagionale, primo ufficiale, fanno le prove per il campionato, con l'appuntamento del 17 settembre al Galli contro il Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA