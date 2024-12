A Cerveteri rimane in piedi un progetto ambizioso e di rinascita. Non solo per quanto riguarda la prima squadra, che sarà costruita per vincere subito la Prima categoria, ma anche per il settore giovanile, che quest'anno ha dato delle grandi soddisfazioni al presidente Andrea Lupi. Due titoli vinti, con under 19 e under 15, ed il primo era la prima volta nella storia del club verde azzurro. Un lavoro che premia lo staff e tutto il contenitore di istruttori, che anche per la prossima stagione registreranno un numero considerevole di iscritti. «Diciamo che abbiamo svolto un ottimo lavoro sul vivaio e la scuola calcio, ponendo le basi per il futuro - ha detto Lupi - .Ne sono felice, il che significa che ci sono le persone giuste al posto giusto, delle quali vado fiero per l'impegno che ci mettono - ha detto Andrea Lupi -. Per la prima volta abbiamo conquistato la categoria Elite con l'Under 19, un successo frutto di un lavoro di squadra, tra ragazzi e allenatori, che si è rivelato vincente. Ora- continua- dobbiamo mantenere la categoria, cercando di conquistarne altre, visto che cresce la qualità e c'è molta sostanza. Ripeto, l'unico rammarico sarebbe quello di rimanere in Prima categoria, fino all'ultimo speriamo nel ripescaggio».

