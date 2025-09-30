Se da una parte tra i tifosi del Cerveteri c'è molta delusione per la sconfitta nel derby, dall'altra c'è la consapevolezza della risposta dei tifosi verdazzurri. Il primo pensiero del presidente Andrea Lupi all'indomani è stato per loro.

«Vorrei ringraziarli uno a uno – afferma il numero uno dei cervi - sono stati il nostro dodicesimo, davvero una grande emozione vedere così tanta gente sugli spalti. Gli ultras hanno spinto la squadra per novanta minuti, è stata una gara avvincente sugli spalti. Dispiace per il risultato».

In tribuna c'erano 400 spettatori, un pubblico di grosso spessore per una gara di Promozione. La Gioventù Etrusca, neo gruppo sorto negli ultimi mesi, ha dato il meglio di se, incitando la squadra per novanta minuti. Intanto mercoledì si ritorna in campo, c'è il secondo turno di coppa Italia contro il Villa Adriana al Galli. I ceriti sfidano una buona squadra, contro la quale sarebbe necessario un successo per il morale. Mister Ferretti commenta il momento così: «Due gare con Tolfa e Ladispoli dove pur giocando bene, raccogliamo zero. Non nascondo che c'è rammarico, dobbiamo rialzarci presto, anche se sono soddisfatto delle prestazione, meno di certe ingenuità contro le quali dobbiamo lottare per eliminarle. Presi due goal con il Ladispoli evitabili. Ci servirà da lezione».

