È l’unica squadra del girone a non aver mai perso. Il Cerveteri conquista un pareggio a Fregene (1-1) , dove fino a quindici minuti dalla fine era in vantaggio. Fagioli è stato l'autore del goal che lasciava pregustare il secondo successo di fila, sfumato per alcune disattenzione difensive. Mister Superchi è contento a metà. «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo avuto tre infortuni pensanti che mancheranno mercoledì contro il Palidoro. Il pari ce lo teniamo, ma potevamo vincere -commenta il tecnico - Abbiamo fatto la nostra partia, loro sono usciti poche volte nella nostra porta. Ci prendiamo il pareggio, andiamo avanti lavorando». I verdazzurri sono al quarto posto, ma hanno una partita in meno. «Guardiamo poco alla classifica, che ora conta relativamente - continua l'allenatore -. Dobbiamo impegnarci, lavorare e migliorarci. Il campionato è lungo, siamo all'inizio e l'importante è risiedere tra le prime , dove siamo noi». Toscano mancherà per la gara di mercoledì a causa di una contrattura. Superchi spera di recuperare Patrascu che si augura di vedere contro il Palidoro, squadra che viaggia a un buon ritmo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA