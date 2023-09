Dopo il successo netto di domenica, il Cerveteri ospita alle 11 al Galli il Castel Sant'Elia, neopromossa ancora in fase di rodaggio. I viterbesi sono al primo anno della loro storia in Promozione e se la dovranno vedere contro una formazione accreditata per la vittoria finale. Domenica scorsa hanno osservato un turno di riposo, ma la partenza è stata molto negativa vista la sconfitta subita in casa contro il Duepigreco, la squadra contro la quale i verdazzurri hanno vinto 5-0 . I cervi , dunque, partiranno con i favori del pronostico, ma non si fidano di una squadra che deve prendere confidenza con una categoria nuova .

«È una squadra da prendere con le molle - ha detto mister Superchi - . Dobbiamo fare attenzione a queste squadre, possono chiudersi e giocare a ricco . Un po' come è successo contro il Tarquinia, contro la quale le abbiamo provate tutte per segnare. Pertanto raccomando la squadra di giocare con la testa, senza pensare di avere il bottino in tasca».

La formazione che Superchi schiererà sarà a grandi linee quella di domenica, che ancora una volta sarà orfana a centrocampo di Matteo Piano.

