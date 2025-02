Nel 22^ turno di Eccellenza la W3 Maccarese non riesce a vincere e viene staccata dalla capolista Valmontone. Dopo il pareggio maturato durante lo scorso weekend, in quel di Tivoli, nel recente fine settimana n'è arrivato un altro ma in tal caso a reti inviolate. L'impegno, che vedeva i ragazzi di mister Colantoni scendere in campo davanti ai propri tifosi contro il Certosa - ottavo in classifica - è terminato 0-0, con nessuna delle due squadre ad avere la meglio in 90 e oltre minuti di gioco veramente equilibrati. Anche se bisogna sottolineare un rigore fallito dagli ospiti. Nonostante ciò i bianconeri mantengono comunque una lunga striscia di risultati utili consecutivi conquistati e consolidano sempre più un meritato secondo posto, che ad oggi significherebbe playoff per partecipare al prossimo campionato di Serie D. Indubbiamente, questo si tratta di un delicato momento di stagione. Fondamentale sarà dosare bene le energie, per poter affrontare nella miglior maniera possibile i prossimi impegni con la Viterbese ma soprattutto con il Valmontone, in un vero e proprio scontro diretto da dentro o fuori.

IL TABELLINO. W3 Maccarese (3-5-2): Oliva; Fè (dal 33'st Monaldi), Carta, Guiducci (dal 26'st Talamonti); Starace (dal 14'st Calveri), Citro (dal 25' stTisei), Ferrari, Aracri, Madeddu; Di Giovanni, Ferraro (dal 14'st Bosi). A disposizione: Zorzi, Fiorini, Marinucci, Buffolino. Allenatore: Francesco Colantoni.

Certosa (5-3-2): Marini; Amici, Benedetti (dal 29'pt Battisti), Rondoni, Ciufferri, Passiatore; Sganga (dal 29'st Evangelista), Bernardi, Tursi (dal 10'st Toncelli); Montesi (dal 42'st Capparella), Della Penna (dal 21'pt Taviani). A disposizione: Coronas, Pizzuti, Desideri, Vendemmia. Allenatore: Marco Russo.

Ammoniti: Bernardi (C), Madeddu (W3), Rondoni (C) ed Evangelista (C).

Arbitro: Di Folca di Frosinone. Assistenti: Falasconi di Aprilia e Rotatori di Ciampino.

