Domenica sfortunata per il Borgo San Martino che si arrende al Monte Mario, vittorioso al Galli per 3-1. Eppure la gara era cominciata bene, con i giallonneri in vantaggio. Poi la ripresa degli ospiti, che hanno esultato alla vittoria. Tuttavia la prestazione dei ceriti è stata positiva e in classifica, grazie alla sconfitta dell'Atletico Lodigiani, restano sempre all’ultimo posto a -2 dalla formazione capitolina. I gialloneri nel prossimo impegno dovranno affrontare la trasferta di Cesano, dove è obbligatorio conquistare punti.

«Restiamo fiduciosi nonostante la sconfitta - afferma il capitano Mirko Ricci - è chiaro che dobbiamo guardare in faccia la realtà, in classifica siamo ultimi, a tre punti dal playout. Nelle ultime gare abbiamo offerto delle buone prestazioni, giocando a testa alta, facendo bene con tutti. Peccato, in alcuni frangenti non siamo stati determinanti. Ora testa al Cesano, dobbiamo andare lì per vincere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA