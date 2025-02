Dopo la vittoria di Coppa Italia, il pensiero del Borgo Palidoro si sposta a Pomezia, dove affronterà l'Indomita. I pometini, come si sa, sono invischiati in piena zona retrocessione, lottano per assicurarsi un posto al playout. Per la formazione di mister Caputo, invece, è un periodo positivo. La vittoria di domenica scorsa gli ha permesso di risalire in classifica e di concentrarsi sulla salvezza diretta. Sarà una gara complicata quella a Pomezia, visto che i locali non possono permettersi di perdere terreno. Alcune defezioni accompagneranno la truppa amaranto, che dovrà fare a meno di Buffolino e Cesaro. Serve concentrazione per affrontare un avversario spigoloso, che nelle ultime giornate ha cambiato passo. Pertanto agli uomini di Paolo Caputo è chiesta la massima attenzione per continuare la striscia positiva. Fischio d’inizio domenica alle ore 11.15

