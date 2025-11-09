Il Borgo Palidoro non si ferma, vince e lo fa a suon di gol contro il Pianoscarano per 4-0. Gli amaranto guidano il girone A, hanno vinto sei partite, pareggiandone soltanto una . Un ruolino di marcia elevato, che conferma lo stato di salute della squadra, che anche sabato ha dato una lezione di gioco ai viterbesi, caduti sotto i colpi firmati Corrias, Tiozzo, Gabrielli e Giannotti. Una bella vittoria, vivace e mai messa in discussione. Viterbesi schiacciati, tanto impegno ma poca concretezza. Per il Palidoro non c'è più nulla da nascondere, si proiettano verso un torneo da vertice.

©RIPRODUZIONE RISERVATA